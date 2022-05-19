隨著年齡增長，陸續會發現白頭髮冒出，民眾大多會思考如何把頭髮「變回黑色」或避免白髮，不過往往卻忽略了，這可能也是健康出現問題的其中一種表現。美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師指出了年齡以外的白髮原因，並分享日常如何保養頭髮。

●為什麼會長白頭髮？ 醫指常見原因：不只老化。

曾奕騰醫師表示，頭髮之所以會變白，在於毛囊黑色素細胞及幹細胞的退化、減少，基因是當中最重要的因素，通常在約30-40歲開始就可能陸續出現，因人而異，若受基因遺傳影響，也有可能20歲前就出現。

(圖/今健康提供)

除此之外，就像民眾所知道的，心力憔悴時也可能形成白髮，但也不僅如此，醫師指出，白髮的其他原因，除了熬夜、壓力外，也包括了血循不佳、營養不良、代謝異常、肥胖、菸癮、日光過度曝曬等，各種容易使得身體產生自由基的因素皆有可能。因此，若覺得自己的年紀還沒到，白頭髮又明顯增加，可檢視自己是否有上述問題，可視為身體對健康的提醒。

值得一提的是，心力憔悴、一夜白髮，一般從生理學上來看是不大可能的。曾奕騰醫師表示，除非使用特殊藥劑染白或脫色，已形成的黑髮是無法一夜變白的，白髮必定是逐漸產生。若真的出現一夜白髮，較合理的可能則為罹患大範圍圓形禿，患者有白髮也有黑髮，而造成圓形禿的淋巴細胞較容易攻擊黑髮，導致黑髮一夕之間近乎全數掉落，留下的白髮帶來了一夕之間頭髮「變白」的視覺感受。因此，若真的一夕白髮，恐怕要注意的重點已不在顏色，而是圓形禿及背後的原因。

(圖/今健康提供)

●染頭髮傷頭皮、傷頭髮？染劑也會傷腎、致癌嗎？

改善白髮最快的方式，民眾多會選擇染髮，不過也因為聽說染髮會傷皮膚、傷頭髮、傷內臟、傷腎臟等說法，也有不少人對此抱持觀望。

對此曾奕騰醫師表示，染頭髮其實非必需行為，若自己能接受，盡量避免染髮為佳，而若要染頭髮，建議至少間隔3-6個月。醫師解釋，染髮確實對於髮幹及頭皮等會帶來一定程度的傷害，染髮劑中多含有PPD(對苯二胺)或其他衍生物，是一種常見的接觸性過敏源，容易造成過敏性接觸性皮膚炎，影響程度通常視持久性而異，一般而言，效果越持久，或是顏色越深，PPD可能就越多，傷害也就越大。

不過，對於染髮是否會傷害腎臟等臟器，這說法在醫學上就尚無確切證據。曾奕騰醫師表示，染髮若要達足以傷害到內臟的程度，染髮劑需要能夠穿透頭皮、進入血液循環，雖然部分研究顯示染色劑可經由頭皮吸收，不過量其實很少，是否足以造成臟器傷害還有待研究。另一方面，也有人會擔心是否會致癌，這點也尚未有明確的定論，以往有研究認為與癌症有關，但後續研究尚未找出關聯性。

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●日常保養有助長回黑頭髮！醫：細胞死光前都還有機會。

保養頭髮、避免白髮生成，除了染頭髮以外，曾奕騰醫師也表示，年齡老化雖然無法抗衡，但若毛囊中的黑色素細胞、幹細胞尚未凋亡，是有機會透過日常的保養使髮色恢復的。

醫師建議，民眾可以從改善日常生活作起。正如前述提到的，各項被自由基攻擊、老化、退化的因素皆有可能形成白髮，這些風險因素能避免則避免，為的不只是白髮，更重要的是健康，民眾日常可透過多運動、多喝水改善血液循環，以營養均衡的飲食方式改善營養不良，若有肥胖問題也應控制體重，並作息正常避免熬夜、適度紓壓，曬太陽雖然可補維生素D，但也應避免過度、過量曝曬。有代謝相關問題可與醫師討論，戒菸則可尋求戒菸門診協助。