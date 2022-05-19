今天是兩岸清華大學梅貽琦校長逝世六十週年之紀年日。1962年5月19日梅貽琦校長病逝於台大醫院，享壽73歲。梅貽琦校長服務兩岸清華大學四十七年，擔任校長三十一年，他身後安葬於新竹清華大學校園內的「梅園」。

梅貽琦先生為庚子賠款第一批清華赴美留學生。1915年學成後返回清華任教，1933年12月出任校長。1937年至1945年間，時值對日抗戰，梅貽琦校長帶領清華師生在雲南昆明與北大、南開合組「國立西南聯合大學」。1955年梅貽琦校長擔任清華大學新竹復校後的首任校長，直至1962年辭世止。在台期間他曾擔任教育部長、國家長期發展科學委員會副主席等職，1962年2月當選第4屆中研院院士。

國立清華大學為紀念梅貽琦校長逝世六十週年，由通識教育中心策劃一系列以「梅校長與清華故事」為題之講座活動，緬懷梅貽琦校長對清華的貢獻。5月19日上午十時則於梅校長墓園舉辦永懷師恩活動緬懷梅校長，晚間七時則於清華大學旺宏館國際會議廳舉辦梅貽琦校長紀念座談會。

清華大學通識中心主任翁曉玲表示，梅貽琦校長是二十世紀偉大的教育家。他重視師道、廣納良材，曾說「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」；他亦提倡通識教育、自由學術與教授治校等先進辦校理念，開創清華大學自由、獨立與氣度寬宏的學風。

梅貽琦校長一生盡瘁清華，貢獻殊偉，是大師中的大師，兩岸清華永遠的校長，其人品行事，足為世代師表。