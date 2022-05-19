香港一代性感女神李麗珍，和音樂人前夫許願育有一女許倚榕，遺傳媽媽的好基因，已25歲的她長得亭亭玉立，近日李麗珍帶著愛女和男星周志文、張明偉一起聚餐，母女倆同框高顏值畫面驚艷眾人。

李麗珍近日和愛女許倚榕一起外出用餐，席間還可見男星周志文、張明偉，4人也一起留下合影，而李麗珍看上去狀態維持非常好，皮膚也看起來Q彈透亮，完全不像已經56歲了。

李麗珍和愛女同框。(圖／取自IG)

而25歲女兒許倚榕，遺傳媽媽美貌，穿著黑色挖洞背心的她，笑容甜美、氣質出眾，母女倆同框宛如姊妹，令人驚艷不已。李麗珍過去常出演甜美可愛的角色，之後轉型接拍三級片《蜜桃成熟時》，一脫爆紅，成為不少人心目中的夢中情人，更有性感女神、三級片女神封號。

女兒許倚榕完美繼承媽媽的美人基因，引來不少人邀約她進演藝圈，但都被她回絕，不過近來她開始轉念，因為服裝設計科系畢業的她，目前正積極創業，建立個人品牌，因此心生當網紅的念頭，認為這樣可以讓外界更認識她的品牌。

本來反對女兒進演藝圈或成為公眾人物的李麗珍，也漸漸轉變想法，並給她4字忠告「帶眼識人」，但許倚榕坦言目前沒意願跟媽媽一樣，進演藝圈演戲，，但如果有廣告商邀母女一起合作，她願意試試看。