中文文意博大精深，一個字可以衍伸許多意思！有名男子在臉書PO上1張對話圖片，他表示友人向他詢問「上次說過的料理如何做」，他要友人先去「拍蒜頭」，友人立刻答應去處理，豈料，友人卻向他傳了1袋蒜頭的照片，並詢問「然後呢？」，讓他摸著額頭大嘆「不是這個拍蒜頭」；其他網友將此對話照片給老婆看，得到的回覆也是「沒什麼不對啊」、「啊不然勒」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張對話內容圖片，該對話是有關教學如何做料理，友人向原PO表示「上次說的那個料理怎麼做去了」，原PO則要友人先去「拍蒜頭」，友人立即答應馬上處理，豈料，過沒多久友人拍了1袋蒜頭的照片傳給原PO，並詢問「然後呢？」，讓原PO扶額大嘆「不是這個拍蒜頭」。

還有網友分享其他有趣的類似梗圖。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「是拍不是拍」、「然後丟到冷凍再出門買便當」、「拿菜刀拍啦」、「是我再來會叫他拿平底鍋拍自己的頭」、「他沒做錯啊？」、「沒毛病」、「用菜刀不是用手機」、「然後拿起手機叫吳柏毅或傅潘達」，也有網友表示拿了對話內容給老婆看，結果老婆看完回應「沒什麼不對啊」、「啊不然勒」。

另外也有其他網友分享類似逗趣的對話，如拿捲尺量冷氣機長度、傳張真人照片、以及新莊有單眼的阿嬤，都讓其他網友笑翻按讚。