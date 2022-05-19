將在月底解散的促轉會顯然仍然忙碌，積極在平復冷戰時期因觸犯國家安全事件而遭判死刑的人物。促轉會臉書發表最新成果，認定1952年2月被補的李媽兜、陳淑端案「違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」，屬「司法不法」。不過貼文下的網友大多並不同意促轉會的做法，認為促轉會又在為共諜平反。

促轉會的臉書：李媽兜，臺南人，自日治時期即參與新文化協會活動，戰後加入地下黨，後成為臺灣省工作委員會臺南市工委會委員兼書記。陳淑端，臺南人，和李媽兜相識，在李媽兜逃亡期間，陳淑端曾代替李媽兜傳遞書信，並陪同至各地出席會議。

1952年2月李媽兜被捕，後來將組織名單供出，國防部參謀總長周至柔一度準備要核可他的自新，甚而給予優待；後來，卻因保安司令部認為李媽兜對後續案件之突破無法提供可用情資，周至柔反悔並交代保安司令部從嚴治罪。最後李媽兜與陳淑端皆被處以死刑。

本案李媽兜涉犯死刑，卻由軍法官一人獨任審判，違反正當法律程序；並且，本件判決將李媽兜加入組織、擔任職務、介紹他人加入組織行為，及陳淑端認識李媽兜及聯絡之行為認定為著手實行叛亂，屬於擴張解釋當時刑法100條之規定，違反自由民主憲政秩序；最後本件判決軍事審判官沒有就陳淑端否認犯罪之辯護進行調查，侵害陳淑端之聽審權。

因此，促轉會綜合上述調查所得的事證，認定李媽兜、陳淑端兩人所受追訴、審判「違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」，屬「司法不法」，依促轉條例第6條第3項第2款規定撤銷。

然而，促轉會巧妙的以「地下黨」迴避了「共產黨」這個實際名稱，而所謂的「臺灣省工作委員會」也是簡稱，全稱應為「中國共產黨臺灣省工作委員會」才是，也就是說，促轉會刻意淡化李媽兜是中共黨員這個身份，也因此網友才譏笑促轉會對於平反共諜不遺餘力。

另外，對於李媽兜的共產黨身份，中國大陸也是承認的，在北京西山國家森林公園的「無名英雄廣場」第21組就列有李媽兜之名。

實在不解民進黨政府的做法，一方面以國安五法羅織、起訴主張與大陸友善的人物(比如新黨市議員侯漢廷等人)，卻又在另一方面，平反冷戰時期試圖在台灣散布共產主義的中共滲透者與黨員，真不知其標準何在。