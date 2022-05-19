國民黨主席朱立倫今天突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，準備已久的立委呂玉玲與前北市議員羅智強均表示錯愕，也傳出事前其實沒徵詢過桃園市議長邱奕勝意見。國民黨立委魯明哲深夜呼籲，請朱立倫、張善政立即啟動「修補傷痕行動」，就從邱、呂、羅三位伙伴開始。

魯明哲深夜發文表示，中午接到朱來電，告知稍晚將徵召前院長張善政代表國民黨參選桃園市長，希望大家能團結支持。雖然訊息來的突然，但他一定尊重中央黨部的決定，也將會實踐承諾輔選、成功不必在我，期盼能贏回桃園市長的選舉。

魯當時以為黨中央應該已經與宣布參選的呂玉玲及羅智強兩位完成了初步溝通與協調。畢竟，他們已投入許多心力、物力，也建立了自己的團隊、組織；更有不少選舉活動正在進行中，不可能隨時喊卡。沒想到，下午看到是兩人的回應紛紛表達錯愕、震驚。

此外，傍晚也傳出邱奕勝對此決定也未被事前徵詢與尊重。魯明哲感嘆，很難理解，原本以「溝通協調」取代「民調初選」的提名方式，居然連充分的溝通協調都沒做好。當務之急是要把人心找回來，避免人才人心的流失，大家都是同志，應立即啟動「修補傷痕行動」。