「大嫂是我老公的前女友！」1名女網友婚後發現丈夫的前女友是婆家大嫂，這讓她無法接受，某次大嫂找她聊天，突然問她丈夫調職後薪水有升高嗎，她驚覺丈夫調職一事根本沒有向婆家提及過，懷疑丈夫與大嫂私下有聯絡，丈夫事後解釋是共同朋友說的，但她內心還是十分崩潰。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她結婚後才從親戚口中得知家中大嫂是丈夫的前女友，大嫂與丈夫分手後才與大哥認識，而原PO對此無法接受，每次家庭聚餐時都很不自在，也不太想搭理大嫂，但偏偏大嫂喜歡找她聊天，某次大嫂提到，原PO丈夫調職後薪水有比較高嗎？讓她瞬間察覺不對。

女網友婚後發現丈夫前女友是大嫂，某次大嫂找她聊天，突問她丈夫調職後薪水有升高嗎，她驚覺丈夫調職根本沒有向婆家提及，懷疑2人私下有聯絡。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說她根本沒有向家裡提過丈夫調職的事，但大嫂居然知道此事，她因此懷疑丈夫與大嫂司下有聯絡，丈夫解釋應該是共同朋友說的，但卻不給原PO看手機，她為此PO文「我哭了整天他也覺得我在無理取鬧不理我，我該相信他嗎？真的是我剛懷孕所以疑心病太重嗎？」

其他網友紛紛留言「手機不給看就是有鬼，結案」、「那你也可以上你老公前女友的老公，當作報仇」、「感覺這大嫂想要兄弟共用之餘，還要妳分享一下心得」、「老公不給看沒關係~找他大哥，禮尚往來一下」、「一定有鬼 都分手了還有聯絡，絕對有問題」、「案情不單純應該是有交流」。