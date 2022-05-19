國內疫情於18日突破8萬人，再度創下單日新高。台大醫院感染科前醫師林氏璧指出，致死率已從先前的萬分之2，升高至萬分之3.7，「之後肯定會再提高一些」，民眾絕不能因為覺得多輕症，就對病毒掉以輕心。

這波Omicron累計至今，造成近90萬人確診，其中323人死亡，致死率約萬分之3.7。林氏璧表示，死亡屬延遲指標，從確診走到重症死亡需要時間，之後肯定會再提高。

他舉日本為例，高峰發生在今年2月初，死亡率節節上升，一路從萬分之2.6飆到萬分之18。林氏璧認為，日本過去兩年累計173萬人確診，這波Omicron僅5個多月就有630萬人，致死率雖降低，傳染力卻驚人的高，「短時間感染更多人，以毒海戰術取勝，若分母大，還是會造成一定傷亡」。

當然致死率不能在不同時期相比，畢竟有疫苗覆蓋率、抗病毒藥物等不同時空背景下的因素。林氏璧強調，Omicron致死率是降低了，但也只降到Delta的一半，台灣能不能壓這麼低，是接下來很大的考驗。

林氏璧說，對國家公衛系統來說，Omicron像海嘯一樣，非常衝擊醫療量能，挑戰不會比過去的任何一波變種病毒輕鬆，必須將輕症、中重症兩群人徹底分流，才能安然度過這波危機。