「老婆外遇，我什麼都沒了！」1名網友為了妻子有婆媳糾紛，決定2人搬到娘家，他拼命賺錢想買房，也不斷袒護妻子，不惜與父親鬧翻，整整2年沒回自己的家，他為了家庭放棄朋友與其他親人，沒想到近日卻發現妻子外遇，他崩潰喊「如今連我最想保護的家都快沒了，我到底還剩下什麼？」

該網友在Dcard上發文表示，他與女友交往2年「奉子」結婚，他為了避免婆媳糾紛選擇與妻子住在娘家，等存夠錢才買房搬出去，某次因爺爺過世，他與自己家人聚餐時妻子不斷打電話催促他回家，當時他開擴音說和家人聊個天就回家，妻子竟直接說有什麼好聊的，他的家人自此對妻子更加厭惡。

網友為了妻不惜與父親鬧翻，整整2年沒回自己的家，他為了家庭放棄朋友與其他親人，沒想到近日卻發現妻子外遇。（翻攝自Dcard）

該網友說，妻子事後得知夫家聽到她說的話，仍不願道歉，原PO對此繼續袒護妻子，甚至被父親要求入贅，斷絕父子關係，關係降到冰點，2年後他發現妻子在線上遊戲認識1名男子發生外遇，妻子理由是他太忙碌，他最後崩潰發文提到「我工作忙碌也是為了存錢買房帶著妳們搬出去生活，我為了妳失去了朋友，失去了原本的家」。

該網友說「如今連我最想保護的家都快沒了，我到底還剩下什麼？」其他網友紛紛留言「離婚然後孩子丟給她不要撫養，完全不要跟她聯絡」、「鐵了心離開這份關係吧，不要再繼續沈淪下去了」、「你也去外面玩你的，你沒家了，她也不能有家，拖著她不要離婚，給他養小孩的錢就好」、「表示這女生就不是你正緣，她就是錯的人」。