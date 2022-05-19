正當俄烏戰爭情況似乎開始對烏克蘭有利之際，國際上與許烏克蘭人開始擔憂戰爭帶來重大破壞後，即便烏克蘭能免於被併吞，但未來要如何重建國家？烏克蘭估算了戰爭帶來的直接與間接損失已達到5640~ 6000 億美元的天文數字，就算擊退了俄羅斯的入侵，未來基礎設施、社會與心理重建的浩大工程，將比戰爭更加艱辛而漫長。

俄羅斯發動對烏克蘭戰爭至今已超過80天，戰爭的情勢固然出乎各界意料，但戰爭造成破壞的損失卻與預期相差不遠。有些人可能說出風涼話：「澤倫斯基投降了就不會有那麼多損失」，但這顯然不是他們的選擇，烏克蘭的堅強抵抗意志受到全球的欽佩與協助，只是代價極為慘痛。

在俄軍將戰爭重點轉向東烏克蘭後，大量的居民設施到炮火襲擊。圖為頓涅茲克一處民宅被俄軍轟炸後，救難人員正在尋找生還人員。（圖／美聯社）

據烏克蘭基輔經濟學院（Kyiv School of Economics, KSE）進行名為「俄羅斯要付錢」研究項目中統計的俄烏戰爭損失指出，到5月10日為止，直接記錄到的基礎設施損失總額已超過 943 億美元。而在上周內，民用與軍用基礎設施遭到破壞的直接損失增加了近 24 億美元。

根據最新統計，損失增加最多的是被毀壞的住宅建築數量增加。戰爭摧毀或損壞的住宅建築高達3520萬平方米，損失金額比先前估計的310億美元又增加了近13億美元。其中以馬里烏波爾、哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅和魯比日內等城市的住宅房破壞最為嚴重。另外，學校等教育機構總數近千處，損失達13億美元。

澤倫斯基領導烏克蘭抗擊俄羅斯入侵的故事，被出版商編成漫畫故事出版。（圖／路透 ,TidalWave Productions)

統計數字顯示，從俄羅斯入侵以來至少有208家企業、508家醫療設施、562所幼稚園、295座橋樑、156座倉庫、102座宗教建築、83座政府大樓、27座油庫和12座民用機場遭到破壞、完全摧毀或佔領。

至於烏克蘭因戰爭而導致的經濟活動損失，包括GDP重挫、投資停擺、人力外流、軍事支出與社會救助費用暴增等項目的直接與間接損失，烏克蘭經濟部與KSE綜合計算的結果大約5640 億美元波動到 6000 億美元之間。

烏克蘭決定讓堅亞述鋼鐵廠的數百名士兵投降，再以換俘方式營救他們回營。俄軍圍亞述鋼鐵廠長達月餘，算得上是2個多月以來俄軍唯一的一場勝仗。（圖／路透）

戰爭對烏克蘭經濟是毀滅性的，其GDP萎縮了近50%，至少25%企業關閉，幾個黑海的港口遭俄軍封鎖後，農業需要的燃料無法進口，大量的糧食也運不出去，國內的企業與人民無力支付電費，電廠營運岌岌可危。5月正是農業關鍵月份，需要大量能源，還得為數個月之後的寒冬準備禦寒的燃油與天然氣，目前還不清楚烏克蘭要如何度過這個難熬的冬天。如果俄軍加緊攻勢，戰況將極不樂觀。

有些西方的評論家認為，這場實力懸殊的戰爭，烏克蘭只要不輸就算贏了。西方的大量軍事援助加上烏軍驚人的韌性與抵抗意志，卻很容易讓人錯誤解讀目前的局勢。「不輸」仍然不算獲勝，烏克蘭的情況比外界看得到的要嚴重得多，未來隨著戰事愈加緊急，還繼續需要數量驚人的援助和支持，才有可能真正獲勝。

烏克蘭即使能贏得了俄羅斯入侵的戰爭，但戰爭造成的重大破壞與未來面臨的國家重建問題卻更加困難。（圖／美聯社）

鼓勵並支持被欺負的弱小是人類善良的本性，當澤倫斯基為不屈不撓的烏克蘭 人向全世界呼喊時，許多國家亦為之振奮，並源源不斷地給予軍事援助與人道支持，這也是烏克蘭能維持目前軍事局勢的主因。美國參議院昨天以81:11的壓倒性多數，準備向通過400億美元烏克蘭援助法案邁進。白宮已經開始考慮免除烏克蘭的主權債務，歐盟委員會則計劃發行150億歐元的債務證券，以支付烏克蘭未來幾個月的債務。

這些援助能支持烏克蘭抵抗入侵，但無法在戰後重建烏克蘭，戰爭的破壞需要大量的資金與資源來恢復基礎設施與經濟活動，但很顯然的，如何安撫為逃離戰火而流亡國外的600萬難民是個更大的問題。烏克蘭一直是歐洲最貧窮的國家之一，大量人口外移是常年的問題，國際勞工組織估計戰爭讓烏克蘭減少480萬工作崗位，如果戰事持續，這個數字會到700萬。

烏克蘭官方表示，最近這幾周來受到戰爭破壞最多的是一般居民住宅。圖為激戰已久的馬里烏波爾被炸壞的居民區。（圖／美聯社）

戰爭結束後如果烏克蘭能維持獨立自主，除了需要重建的經費之外，更需要恢復烏克蘭人民對重建國家的信心，這項工作的難度絲毫不亞於擊退俄軍入侵。最近傳出，近期每天有2.5萬到3萬人從國外返回烏克蘭，這是個令人振奮的消息，但西方世界最終必須做出長期而堅定的承諾，才能幫助烏克蘭打贏戰爭以及重建國家。如果真能如此，那將是人類追求自由與開放社會最強大的鼓舞力量。