美國參院兩黨外交領袖今天帶領50名參議員，聯名致函總統拜登，呼籲把台灣納入印太經濟架構。議員說，台灣是美國長年重要貿易夥伴，若想架構成功，必須納入美國所有區域盟友。

繼200位眾議員3月30日聯名致函拜登（Joe Biden）政府財經官員，呼籲邀台參與「印太經濟架構」（IPEF）後，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天也帶領50名跨黨派參議員，致函拜登本人作出同樣呼籲。

議員們在信中表示，在國會專注提升美國與中國有效競爭能力之際，他們雖很高興看到行政部門推進印太戰略，但對於IPEF不會納入台灣仍感關切。

信函指出，過去5年來，印太地區國內生產毛額（GDP）占全球60%，全球經濟成長2/3也來自此區域。IPEF是讓區域盟友確信美國在經濟上投入印太的重要第一步，但要讓架構成為推進自由開放印太的有效工具，必須納入美國所有盟友與夥伴。

信函說，台灣是美國長年重要貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達1140億美元（約新台幣3兆4291億元）；台灣是全球電子產品、電腦、資通訊科技供應鏈中心，在美國供應鏈多元化努力上亦扮演關鍵角色。

此外，信函表示，美台自2020年來進行「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），涵蓋包含5G網絡、電信安全、供應鏈韌性、基礎建設合作、乾淨能源、全球衛生、科學技術等廣泛經濟議題，其中許多議題與IPEF重疊。

議員們呼籲拜登政府：「在您與潛在IPEF夥伴協商時，我們呼籲您納入台灣。」

信函強調，若將台灣排除在IPEF外，恐嚴重扭曲區域與全球經濟結構，且違背美國經濟利益，也讓中國政府得以宣稱「國際社會事實上並不支持與台灣有意義來往」。

除了經濟層面，信函指出，把台灣納入區域經濟結構一事，也關乎美國安全利益。美國及盟友和台灣經濟往來越多，面對脅迫的集體韌性就越強；從俄國侵烏上能看見美國與理念相近國家實質經濟支持的價值，在台灣議題上亦是如此。

信函強調：「把台灣納入IPEF，能展現美國對台灣及其繁榮自由的承諾堅若磐石，具有無價的效果。」

拜登去年10月宣布將成立IPEF，加強美國與印太經濟連結。路透社3月31日引述知情人士表示，參議院財政委員會3月中舉行閉門會議，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會中透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日出席眾議院外委會聽證會，被問及IPEF恐排除台灣一事時，他澄清架構將是開放且具包容性，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。（編輯：陳正健）1110519