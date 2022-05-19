結場婚花500萬！1名網友日前與女友家人商量婚禮事宜，女友媽媽堅持小聘26萬、大聘36萬、金飾22萬，且聘金不退，稱「不賣女兒但也不廉價嫁」，此外還說女方喜宴桌數少，要求喜宴錢全讓男方出，婚後新房也要由男方家人出頭期款，稱全是為了「保障女兒生活」，2方家庭對此喬不攏。

該網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，他與女友2家人日前為了婚禮爭執不休，她的母親認為小聘26萬大聘36萬，金飾打22萬套組，但女友媽媽卻要求小聘36萬、大聘68萬，聘金不退，金飾打38萬套組，還說聘金及金飾全給女兒，所以他們不給嫁妝，兩方對此談不攏，氣氛相當尷尬。

女友媽媽說「不賣女兒但也不會廉價嫁」，要給女兒保障，所以堅持該金額，再加上女方親戚少，喜宴桌數少，女友媽媽還說不出喜宴錢，因此原PO母親需光辦婚禮就需花費220多萬，最後女友媽媽要求男方須負責買房頭期款，夫妻2人共同負擔貸款，因此男方最後須拿出至少500萬。

原PO無奈喊「我夾在中間，很為難，男女兩邊都很堅持，為何結個婚這麼麻煩」其他網友紛紛留言「這是八點檔？這樣還要娶？」、「換一個適合自己的！這樣兩家都很累」、「這個婚結下去，未來還有你受的咧」、「都是成年人了，手牽手去登記就解決的事，二個共組家庭，雙方父母都該放手不要干涉」。