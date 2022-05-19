美國零售業鉅擘達吉特（Target）第一季財報慘淡，加劇了對於通膨及經濟衰退的擔憂，美股3大指數今天重挫，其中道瓊暴跌逾1100點，標普慘跌逾4%，那指狂瀉逾4.7%。
道瓊工業指數重跌1164.52點或3.57%，以31490.07點作收。
標準普爾指數重挫165.17點或4.04%，收在3923.68點。
科技股那斯達克指數狂瀉566.36點或4.73%，收11418.16點。
費城半導體指數暴跌158.54點或5.17%，收2907.96點。（譯者：陳正健）1110519
美國零售業鉅擘達吉特（Target）第一季財報慘淡，加劇了對於通膨及經濟衰退的擔憂，美股3大指數今天重挫，其中道瓊暴跌逾1100點，標普慘跌逾4%，那指狂瀉逾4.7%。
道瓊工業指數重跌1164.52點或3.57%，以31490.07點作收。
標準普爾指數重挫165.17點或4.04%，收在3923.68點。
科技股那斯達克指數狂瀉566.36點或4.73%，收11418.16點。
費城半導體指數暴跌158.54點或5.17%，收2907.96點。（譯者：陳正健）1110519
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