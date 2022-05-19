【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月17日，看到一則報導，消防署編列給消防救護人員接送確診者的獎勵金已經用罄，造成對出勤人員的不公。而醫事人員防疫津貼的部份，也和消防救護人員有類似的情形，更可以發現衛福部在面對疫情時，非但沒有超前部署，連正確的部署都沒有，才造成這樣的問題！

對於這些防疫資源爭議，我要求衛福部及指揮中心除應依重要性與急迫性爭取預算外，更應與時俱進，重新檢討並修正過時的規定與資源分配等問題，讓我們的防疫資源發揮最大的效益。

美國CDC日前將臺灣的旅遊警示由二級提升到三級，臺灣再次「被世界看見」。很顯然的，這是因為我們除了出現疫情的嚴重爆發外，包括醫療量能與醫材都將可能出現不足或欠缺，才讓美國對臺灣提升旅遊警示到最高級。

另外，我們現在的防疫政策，在檢疫和隔離工作上，國內民眾和國外入臺的人有著越來越大的差異，國內已經是0+7（還有其他各種不同規則），國外依舊是7+7。這些差異不但讓民眾混亂外，也是一種鎖國的作法。

對此，我要求衛福部等單位應仔細評估，並簡化民眾及國外旅客的檢疫與隔離作法，切勿讓防疫造成民眾的困擾。

上週計程車司機向中央流行疫情指揮中心發出的怒吼，針對疫情引發的困難提出相關的訴求，是一個防疫警訊。

對此我認為，鑑於現在民眾自行快篩確診後，等不到PCR，叫不到防疫計程車，排不到醫生的就診，領不到配送的藥物，政府無解，民眾無奈的各種情況，衛福部反而應該可以去思考徵用計程車司機。

在提供各項必要的防護用具後，讓他們承擔相關確診者的載運與藥物等物品的運送工作，讓他們一起加入防疫的工作，成為政府的助力，才能夠創造一個多贏的結果。

作者為立委、前警大教授

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