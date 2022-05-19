國內即將迎來新冠肺炎的高峰期，18日單日已逾8.5萬人染疫。台大醫師李正喆直言，儘管民眾擔心居隔政策從「3+4」調整為「0+7」恐釀疫情擴散，但「0+0」可能才是造成這波危機的最大變數！

從原先的單日6萬多例一下子跳到8.5萬例，大幅成長3成的數字讓民眾看得心驚驚，憂心高峰期提前到來；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，真正的高峰期恐怕還沒到。指揮中心決定居家隔離「3+4」放寬為「0+7」，也就是打滿3劑疫苗的密切接觸者，不用等3天，只要快篩陰性即可外出。

民眾擔心居隔政策的調整，會不會造成疫情擴散？李正喆PO文反問，「有沒有人想過確診黑數的密切接觸者，根本就是0+0，這些才是在人群中疫情擴散的大變數」。

網友直呼李醫師一針見血，「非常認同，真的很可怕」、「只能保護好自己」、「黑數的密接者連快篩都不用，很多無症狀在外面趴趴走」、「現在管制也來不及了，確診者到處都是」、「政府打算共存，抓不出黑數，0+0的人成了散播者」。