世界衛生大會（WHA）近日將登場，除了美國力倡世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與WHA，更有13國提案支持台灣與會。美國國務卿布林肯18日發表聲明，指病毒無國界，台灣對全球公衛貢獻良多，沒道理把台灣孤立在外。

第75屆WHA將在22日至28日於瑞士日內瓦召開，台灣連續5年未獲邀參與，今年亦未收到邀請函。布林肯在聲明指出，世界面臨前所未有衛生威脅，需要國際間緊密合作；邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO「全民均健」（Health for All）的承諾。

而WHO首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）16日證實，收到13個成員國提出邀請台灣以觀察員身份出席WHA議案，根據流程，總務委員會將在22日傍晚討論是否將此提案列入議程補充項目，「但這個流程不是公開的」。他表示，該案的首次公開討論，可能會在23日全會議程中討論。

外媒稱，政治獨立的台灣正面承受來自中國在各方面漸增的巨大壓力。除了軍事威脅，北京還使用政治與經濟手段，阻撓台灣在國際舞台的發展，尤其反對台灣加入WHO或參與WHA。

美國聯邦眾議院上月底以425票贊成、0票反對通過一項法案，指示國務院制定策略協助台灣恢復在WHA觀察員的身分。法案去年8月已獲聯邦參議院通過，並在14日由總統拜登簽署生效。

布林肯表示，台灣是全球衛生界能幹又負責的成員，過去曾以觀察員身分參與多屆WHA。他認為，台灣卓越的能力與國家治理，包括重要公衛知識、疫情期間展現的韌性、強健經濟等，必能為WHA討論帶來可觀價值。他說：「沒有排除（台灣）與會的合理理由，（台灣的參與）能使世界受益。」

同時，布林肯也強調，支持台灣加入無須國家地位的國際組織，符合美國以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。在世界持續對抗COVID-19與其他新興衛生威脅之際，若將台灣孤立於世界主要公衛論壇之外，恐有損全球公衛合作。