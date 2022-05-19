0720:半島電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周三的烏克蘭全國電視演說中表示，俄羅斯在戰爭期間對烏克蘭總共發射了超過2000枚飛彈。
他說，大部分的飛彈都擊中民用基礎設施，幾乎沒有帶來戰略利益。他表示，過去24小時，俄羅斯又用飛彈襲擊了南部城市第聶伯羅市（Dnipro）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。
澤倫斯基還說，俄羅斯聲稱在烏克蘭部署了新的雷射武器系統，這代表俄羅斯要尋找飛彈替代品。
0720:半島電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周三的烏克蘭全國電視演說中表示，俄羅斯在戰爭期間對烏克蘭總共發射了超過2000枚飛彈。
他說，大部分的飛彈都擊中民用基礎設施，幾乎沒有帶來戰略利益。他表示，過去24小時，俄羅斯又用飛彈襲擊了南部城市第聶伯羅市（Dnipro）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。
澤倫斯基還說，俄羅斯聲稱在烏克蘭部署了新的雷射武器系統，這代表俄羅斯要尋找飛彈替代品。
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