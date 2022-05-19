國民黨昨（18日）確定徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發各界爭論、地方基層炸鍋反彈。其中先前就爭取黨內初選的前台北市議員羅智強昨在臉書表示，「驚訝、錯愕、五味雜陳…」。該文曝光不到一天的時間，已有萬名網友湧入留言，羅今（19日）清晨對此表示，「一萬則留言看得我眼睛都紅了」。

羅智強昨在臉書表示，「人心肉做，我不想在此時故作雲淡風清，但心中真正有缺憾的不是自己的境遇，而是對一路支持我的各位好朋友，我知道你們愛護我、不捨得我，這才是我心中最大的放不下，我需要沉澱一段時間」。這篇貼文截至今上午7時許，已有4.9萬名網友按讚、1萬則留言。

羅智強今也再度寫下心情，「一萬則留言看得我眼睛都紅了，何愁山窮疑無路，應謝天下滿知音」。對此不少網友亦現身留言表示，「所以聽從民意」、「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗！加油」、「加油不要灰心喔你很棒的」、「德不孤必有鄰，相信這是上天給你的考驗，加油」。