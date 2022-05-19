本土近7天累計47.5萬例確診，昨天單日暴增8萬多人染疫，毒理學專家招名威提醒，習慣共存的同時，也不能輕視病毒，勤洗手、隨身攜帶酒精、回家立刻換衣服都是生活必要的行為。另他也分享了5種令人匪夷所思的心態，像是無端起哄、亂搶快篩、無症狀或輕症擠爆醫院、只在意中重症與死亡數、自己嚇自己，提醒民眾照顧自己的身體是自己的責任，不要當社會巨嬰。

招名威昨在臉書發文表示，18日本土暴增85310例確診，如他上周所預估的，本周恐會是疫情的高原期，19日恐會出現更多的確診數，而現在居隔天數也減少了，大家一步步的習慣共存，但不代表我們可以輕視病毒，生活照常、防疫生活也要照常，勤洗手、隨身攜帶酒精、回家立刻換衣服都是生活必要的行為。

招名威也說，流感的死亡率約是1至2％，而Omicron病毒在香港的死亡率則是0.75％、紐西蘭0.08％、新加坡是0.05％，而台灣有可能會低於0.03％。不過，面對共存，台灣的人民真的準備好了嗎？

招名威分享5個令人匪夷所思的民眾心態，包括「資訊不足、無端起哄與抹黑事實」、「搶快篩卻不是真的要用」、「無症狀或輕症都擠爆各醫院」、「每天只在意中重症與死亡人數」、「自己嚇自己的焦慮感」。

招名威指出，面對疫情不是眼不見為淨，更不是啥事都要找急診，而是要有判斷意識。如果今天只是拉了一次肚子，沒有上吐下瀉，這樣還會馬上去掛急診嗎？他強調說醫療量能很有限，照顧好自己的身體是對自己負責的行為，不要當社會巨嬰了，但若真的很不舒服，當然還是可以尋求醫療協助，希望台灣能一次次挺過難關，台灣加油。