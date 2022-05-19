高雄銀(2836)18日召開法說會，2022年首季稅後淨利創2.79億元新高，每股盈餘（EPS）0.24元。展望今年，總經理徐翠梅表示，將聚焦推展放款及理財業務，目標透過穩定放款品質、提高活存比重、增加手續費收入、加強財務操作、優化數位版圖，以持續提升獲利表現。

高雄銀2022年首季淨收益10.35億元，季增8.53％、年減7.67％，創歷史次高。稅前淨利3.1億元，季增達16.85％、年增達23.47％，稅後淨利2.79億元，季增達30.66％、年增達22.38％，雙創歷史新高，每股盈餘0.24元。

高雄銀首季利息淨收益6.82億元，季減2.8％、年增2.71％，手續費淨收益1.55億元，季減21.24％、年增28.93％。財務操作淨收益1.72億元，季增近2.67倍、但年減45.94％。淨利差（NIM）雖略降至1.01％，但存放利差升至1.44％，優於去年第四季1.38％及同期1.28％。

高雄銀首季存款平均餘額2379億元，季減0.5％、年增2.23％，其中活存占比提升至55.95％，定存降至44.05％。放款平均餘額1659億元，季減7.78％、年減6.27％。逾放比0.28％，略高於去年第四季0.27％、低於去年同期0.3％，但備抵呆帳覆蓋率揚升至540.61％。

徐翠梅表示，受惠美國聯準會及央行升息效應，使高雄銀首季存放款利差顯著提升，帶動利息淨收益成長。放款減少主因為提升資金運用效益，減少對高雄市政府放款154億元，並轉作利率較高的太陽能光電、廠房、中小企業及青年創業貸款。

徐翠梅指出，高雄銀整體營運表現相對穩健，存放款利差及淨利差穩步上升，首季資本適足率（BIS）13.6％、第一類資本比率12.06％、逾放比0.28％、備抵呆帳覆蓋率540.61％，資本適足性及資產品質均逐步提升、維持在近年最佳水準。

展望2022年，徐翠梅表示，受通膨、疫情、升息可能導致全球經濟走緩影響，高雄銀仍以放款及理財業務推展為主軸，持續提升資金運用效能，深耕聯貸及企業戶、加強中小企業放款及妥善運用信保基金，以提升獲利表現。