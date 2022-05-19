財政部表示，APEC成立於1989年，係政府間組織，各會員體以經濟體(Economy)身分加入，藉相互尊重及開放性政策對話，達成尋求區域內經濟繁榮之目標。財政部主要參與財長程序(FMP)會議，包含財政部長會議(FMM)、財政次長暨央行副總裁會議(FCBDM)、資深財金官員會議(SFOM)及相關研討會等，歷年均積極分享我國政策推動實施經驗，展現具體貢獻。

財政部說明，今年APEC主辦經濟體泰國設定FMP優先議題為「永續金融」及「數位經濟之數位化」，首場會議FCBDM業以視訊方式召開，本部政務次長阮清華偕同中央銀行副總裁陳南光率財政部、中央銀行、金融監督管理委員會及外交部人員共同出席，討論「全球與區域經濟展望」及2項優先議題，重點如下：

一、各經濟體與國際組織分享後疫情時期經濟復甦情形及對全球與區域經濟發展觀點，咸認亟需關注及解決變種病毒致疫情反覆與地緣政治緊張造成供應鏈中斷及通貨膨脹問題。我國分享國內經濟成長情形，支持微中小型企業復甦採行相關政策及持續關注全球經濟與通貨膨脹情形，俾及時因應。

二、有關後疫情時期推動永續金融執行相關政策與措施，APEC各經濟體咸認需持續發展金融監理架構及強化能力建構；為因應氣候變遷，持續進行能源轉型，以潔淨能源與淨零碳排放為目標，建立適應氣候韌性。我國分享實施綠色金融行動方案情形，考量歐盟實施碳邊境調整機制(CBAM)趨勢，我國亦提出相關法案因應。

三、各經濟體與國際組織咸認後疫情時期推動數位化相關政策與措施至關重要，透過數位工具落實財政政策或提供金融服務，以強化政府服務或提升金融包容性。我國說明運用數位化於財政政策推動與實施經驗，有效落實防疫、紓困、振興措施，減輕疫情影響，並運用人工智慧等數位工具提升稅務行政與徵稅之效率及效能；呼籲APEC經濟體重視建立永續數位基礎設施，以因應未來氣候變遷與天然災害造成數位服務中斷之風險。

美國代表並於首場會議依宿霧行動計畫(CAP)提出「合宜能源轉型融資」工作流程，擬就能源轉型融資相關議題進行小組討論、舉辦工作坊及撰擬工作報告。我國代表以工作流程有助各經濟體瞭解國際轉型融資實務及彼此分享經驗，於會中表示支持。

財政部指出，首場會議並通過主辦經濟體泰國依優先議題所提之工作計畫，後續將於6月召開SFOM，嗣將所有成果提報10月財政部長會議。財政部將持續與相關機關(單位)共同參與，加強與APEC經濟體交流及合作。