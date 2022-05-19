裕融(9941)第二季單季獲利挑戰再創新紀錄，公司提到，若央行持續升息會影響獲利，估算升息1碼影響獲利約1.5億元，而今年全年各業務增長目標，台灣有機會20-30%，大陸因為疫情影響，加上經濟保守看待，期盼與去年持平。

戰爭因素加速通膨，疫情干擾，還有後續升息干擾，裕隆表示，資金成本籌措，降低對利息的影響因素，後續升息，公司新業務也適度反映價格上，對整體影響降至最低程度，在整體資產餘額持續成長及高獲利性產品比重提升下，樂觀財測能高標達陣，挑戰第二季單季獲利再創新紀錄。

裕融董事會通過辦理現金增資發行普通股新股，發行總股數五千萬股(五萬張)是確定的，每股面額新台幣10元，實際募集資金總額依每股實際發行價格而定，預估會超過80億元，五月底送件，六月中下旬可望核准，以目前計畫來說，預計七月中旬定價，股東繳款應該會在八月中上旬，本次增資資金用途為充實資本，償還借款及強化財務結構。

甲種特別股於明年滿五年，預計公司將收回或重設利率？裕融表示，該發行是永續型特別股，明年會不會回收，權力在發行公司，可能採部分發行或是全部發行，後續要看資產規模、財務狀況，明年第一季會比較明朗。若沒有回收部分，利率就得重設，重設基礎就是IRS利率指標加上固定碼數。央行升息狀況下，以目前利率水平來看，中長期預估會有比較大反應，預估重設利率會超過目前10%。

關於裕融承作之車貸及租賃放款、分期，採固定利率為主，升息對各融資/租賃公司都會是不利因素，但會盡量降低此影響因素。不過前幾年利率寬鬆，資產品質有一定水準，使融資/租賃市場獲利提升。

裕融汽機車資產電動與傳統汽油車比例，台灣市場大部分電動車還是與品牌相關，大品牌背後都有融資公司，若以此觀之，目前占比低，預期未來比例一定會增加，但增幅多寡還是要看品牌引進狀況。大陸則可以承做更多品牌，目前占比也不高，但大陸估計今年年底就會有大幅度顯著成長。

裕融提到，若央行持續升息會影響獲利，估算升息1碼影響獲利約1.5億元，若央行持續升息，力道再強勁，估會淨增加5000萬元。升息勢必對利差降低，公司估會適度反映，而毛利率會因升息降低，不過毛利率降幅不至於等同央行升息幅度。而今年全年各業務增長目標，台灣有機會20-30%，大陸因為疫情影響，加上經濟保守看待，期盼與去年持平。

針對大陸封控是否影響兩岸延滯率，裕融表示，兩岸市場第一季沒有太大影響，4月台灣汽車金融控制在1%左右，企業金融在0.5%以下，消費金融在1.5%以下，大陸汽車金融1.5%以下、企業金融在2%以下，成長也不明顯，不過疫情變化莫測，公司也持續關注。

裕融台灣免保證CP(商業本票)佔淨值比重，公司說明，金管會有管控，目前要求CP發行餘額佔淨值三倍，台灣公司新鑫跟裕富超過三倍，新鑫採取進行增資因應，改善財務結構，裕富可以因績效調降反應，應該可以在三倍以下。

大陸穩消費政策，研擬取消新增限購政策和全面放寬二手車限遷，裕融看好對大陸汽車銷售是有利政策，長期仍正面樂觀，疫情跟監管下，資產餘額有受到一些影響，未來關鍵還是在疫情狀況跟大陸市場回溫狀況。在新車和中古車比重，目前陸市還是以二手車為主，超過80%。大陸封控對裕租/汽金業務影響，4月汽車金融影響約50%、企業金融20-30%之間，而隨著大陸逐步解封，狀況會好轉，公司也提到，疫情初期2020年影響較大，但也累積相關優化經驗，這一波疫情自認有機會控制住，持續關注大陸狀況。關於大陸裕租及汽金槓桿倍數，淨資產是八倍以下，裕租在六倍，今年不會有增資計畫，後續看整體業務發展狀況，短期大陸公司都不太會有增資議題。而大陸貨幣寬鬆下，各產品線收益率以裕租設備來看，為11-13%，汽車金融二手車在12-14%左右。

東協Q1轉盈，裕融說明，東協現況仍以菲律賓為主，業務開展仍受到疫情影響，菲律賓業務啟動還是看疫情狀況，謹慎因應，顯著成長機會不太容易，東協其他國家也持續評估中。而裕電今年是否持續獲利？公司肯定，除光電業務開展，也會進行儲能業務，充電樁業務按計畫持續布建，裕電有望維持成長且持續獲利態勢。