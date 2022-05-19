總統蔡英文昨（19日）在臉書發文表示，鼓勵公私部門建置關懷中心，彼此互相照顧、緩解醫護壓力，「從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，後續趨緩，逐步回歸疫情前的正常生活」。然而有網友質疑，台灣現在缺乏醫療物資、醫護過勞，建置關懷中心「有什麼用？」。

蔡英文直言，除了既有防疫系統在第一線為全民把關，其他的社會部門如果能夠結合起來，主動提供單位內確診人員的關懷、服務，不僅可以緩解醫療前線的壓力，也可以讓確診者減少不安要求民進黨各級黨公職幹部以身作則，建置關懷中心機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員，以及有需要幫助的民眾，能夠及時得到完整的防疫資訊和醫療指引，以及必要的物資，讓他們在確診時，不會手足無措，並且隨時得到關心和支持。

蔡英文也呼籲，希望未來從政府機關到公營事業，負起多一點照顧員工的責任，並鼓勵私部門雇主響應，甚至透過「公私協力」的方式，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友，「面對疫情的關鍵時刻，我們不只是要自主防疫，更希望能夠同事互助、同業互助」； 她希望這些由各機關和企業建置的關懷中心，能夠建立良好的通報體系，提供更完整的個人防疫指引和資訊。

蔡英文指出，最近有幾位確診的黨公職拍了影片，分享自己從確診到治療的經驗，也看到網路上許多朋友開始組成「康復者聯盟」，協助身邊的朋友走過不安的心情，分享即時的醫療跟防疫資訊。她更直言，大家「互相協助，安定彼此的心情，也為醫護減壓，相信這是克服疫情最正面的力量」，並呼籲「我們一起發揮『團結防疫、同心抗疫』的精神，挺過這波疫情，回到正常生活」。

網友湧入蔡英文臉書留言開罵。（圖/翻攝自蔡英文臉書）

而貼文一出後也吸引大批網友前來留言，儘管有部分網友留言「加油，台灣一定挺過去的」、「小英總統加油」表示支持。但大部分網友留言多為負面，他們氣炸表示「關懷中心有什麼用？免費提供快篩給民眾才是重點」、「真心覺得妳像剛睡醒、搞不清楚狀況」、「政黨輪替，是緩解民怨的唯一方法」，更有網友諷刺「團結、奮鬥、救選票！」「簡單的說就是，你們要自立自強啊」。