擔任Uber司機的張姓男子3年前開車搭載一名酒醉的女子，竟利用對方喝醉不能反抗，將她載往河濱公園性侵後丟在路邊，一審考量張男認罪並與被害人以30萬元和解，依乘機性交罪輕判1年8月徒刑，檢提上訴斥責他為求輕判假意和解，二審台灣高等法院駁回。

高院認為，檢察官依被害人請求提起上訴，指責張男未依和解筆錄內容履行，但張男表示因經濟困難，一時之前無法拿出這麼多錢，已匯款25萬元，雖尚餘5萬元未給付，但無從據以推認他與被害人達成和解之際，虛以委蛇為之，檢察官此部分上訴意旨難認有據。

2019年8月9日凌晨，張男開車行經台北市松壽路一家KTV附近，被害人搭上他車後，向張交代目的地，隨即因酒醉昏睡，張男將車子開往河濱公園停車場內，鑽入後座對被害人性侵，得逞後，將被害人移到路旁，駕車離去。

一審台北地院考量張的犯行，與事前謀劃恣意踐踏被害人性自主決定權的窮凶惡極之徒有別，加上他與被害人和解，科以最輕刑度仍嫌過重，予以減輕，輕判1年8月，檢方提上訴，二審高院駁回、仍判1年8月。可上訴。