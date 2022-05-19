關於國民黨桃園市長提名人選，昨（18日）黨中央「突襲」徵召行政院前院長張善政參選，引發各界熱議。對此，國民黨前組發會主委張雅屏今（19日）接受港媒訪問時分析，比較大的問題是「時間點」，如果沒有這些過程爭議以及在地方參選人的表態之前時就提名，那張善政就是非常好的棋。

根據《中評社》報導，張雅屏認為，張善政是好棋，但經過前台北市議員羅智強的衝撞，以及立委呂玉玲表態參選後，甚至前兩天立委魯明哲也釋出在考慮的消息，黨中央才提出人選，「時機點恐怕不對了，桃園藍軍已留下傷痕」。

另外，張雅屏表示，從票源來算，張善政確實是有機會的人，但是之前發生這麼多事情，3月的張善政與5月18日的張善政是不一樣的，桃園藍軍已經很清楚受傷了，主要傷在兩點，一個是基層結構組織的傷，一個是對候選人投射的傷，其實已經有一定比例投射到了羅智強身上，那這些人該如何替自己合理化轉成支持張善政的行為？