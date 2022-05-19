裕融(9941)第一季獲利16.22億元，季增15.9%、年增50.3%，改寫單季獲利新高紀錄。單季EPS達4.11元，相較去年第四季3.53元、去年同期2.7元成長。裕融今年第一季財報數字，符合先前公司的預測上緣，而人民幣較美元升值，獲利甚至優於預估。第二季每股盈餘，公司預估在3.92~4.16元區間，單季獲利再挑戰新高紀錄。

裕融今年第一季合併總資產2429.83億元，季增4.7%、年增17.2%，其中台灣2031.4億元，季增5.2%、年增22.8%，占83.6%；大陸391.28億元，季增2.2%、年減3.9%，占16.1%。合併營業收入84.1億元，季增0.3%、年增10.3%，台灣71.84億元，季增2.6%、年增14.4%；大陸12.05億元，季減11%、年減8.4%。營業毛利50.22億元，年增25.7%、季增6.3%，毛利率59.7%，年增7.3個百分點、季增3.3個百分點。營業利益21.72億元，季增20%、年增58.1%，營益率25.8%，季增4.2個百分點、年增7.8個百分點。合併稅前淨利21.96億元，季增15.7%、年增53.7%，台灣18.57億元，季增17.3%、年增28.6%；大陸3.37億元，季減2%、年增1913%。合併稅後淨利17.02億元，季增14.8%、年增59.2%，歸屬母公司稅後淨利16.22億元，季增15.9%、年增50.3%，改寫單季獲利新高紀錄。單季EPS達4.11元，相較去年第四季3.53元、去年同期2.7元成長。裕融今年第一季財報數字，符合先前公司的預測上緣，而人民幣較美元升值，獲利甚至優於預估。單季ROA為2.87%，季增0.25個百分點、年增0.78個百分點。ROE為25.63%，季增1.66個百分點、年增6.7個百分點。延滯率(逾期30天以上應收款項)，台灣、大陸第一季持平1%以下、2%以下。

第一季資產餘額(係指認列分期及融資利息收入之資產)2085.14億元，年增19.8%、季增4.6%。台灣汽車金融資產餘額1003.04億元，年增18.4%、季增4.2%。台灣企業金融資產餘額526.15億元，年增33.2%、季增7%。台灣消費金融資產餘額246.74億元，年增32.6%、季增7.7%。大陸汽車金融資產餘額18.28億元人民幣，年減25.4%、季減13.2%，大陸新增業務減少等因素所致。大陸企業金融資產餘額48.57億元人民幣，年增11.4%、季增1%。

今年第二季公司預測數，營業收入83.08~91.82億元，季減1.21%至季增9.19%區間、年增5.52%至16.63%區間。營業毛利48.47~53.57億元，季減3.49%至季增6.66%區間、年增13.00%至24.90%區間。營業利益20.66~22.84億元，季減4.87%至季增5.14%區間、年增15.96%至28.17%區間。歸屬母公司綜合淨利13.93~17.02億元，季減27.05%至10.84%區間、年增13.29%~38.47%區間。每股盈餘3.92~4.16元，季減4.62%至季增1.22%區間、年增21.36%至28.79%區間，將優於去年第二季的3.23元，單季獲利有望再創單季新高。

裕融111年4月自結合併損益，營收28.94億元，年增8.42%、月減0.48%，稅前淨利7.45億元，月減0.13%、年增23.75%，稅後淨利5.53億元，月減3.32%、年增27.12%，歸屬母公司股東淨利5.2億元，月減4.05%、年增26.21%，EPS為1.32元，與今年3月的1.37元下滑、仍較去年同期1.19元成長。前4月營收113.05億元，年增9.79%，稅前淨利29.42億元，年增44.85%，稅後淨利22.56億元，年增49.9%，歸屬母公司股東淨利21.42億元，年增43.6%，EPS為5.43元，相較去年同期3.73元成長。