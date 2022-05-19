國民黨台北市議員游淑慧留言。（圖／翻攝自羅智強臉書）

國民黨昨日（18）確定徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發輿論譁然。有意參選並已辭去台北市議員的羅智強，坦言自己的心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。對此，同黨北市議員游淑慧透露，她在早上「11:10」就接到這個消息，除感到錯愕不可置信，更坦言自己那時候真的還天真的想，應該沒人會做這樣的事吧。

羅智強在黨中央突襲式徵召張善政參選桃園市長後，在臉書發文表示，「驚訝、錯愕、五味雜陳」，強調人心肉做，他無法在此時故作雲淡風清，但他最感缺憾的不是為自己的際遇，而是一路支持我的各位好朋友，故他需要沉澱一段時間，好好思考下一步。

游淑慧則在此文下方留言：「不知道還能安慰智強什麼？這麼狠的操作，讓人錯愕。覺得很難過，又想掉眼淚。面對民進黨，我們可以堅強戰鬥；面對自己黨，我們能怎麼辦？」

不僅如此，游淑慧更直言，她在早上11:10，就接到黨中央要直接徵召張善政參選的消息，當下錯愕不可置信，「那時候真的還天真的想應該沒人會做這樣的事吧」。此留言獲得2650個讚，網友迴響熱烈。