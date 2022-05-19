本土確診昨天首度飆破8.5萬例，連醫師也難逃確診命運，有乳癌名醫之稱的外科醫師江坤俊昨天深夜在臉書表示自己確診了，「不好意思造成大家的困擾」，尤其是他的患者，更表示若身體出現不適，會負起責任處理，染疫仍掛念病患的舉動讓網友相當感動。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊昨天深夜在臉書發文，表示自己剛被通知確診了，並對於造成大家的困擾感到非常抱歉，也向他的患者表示，「這7天妳們的治療如果有任何問題，或是妳的身體有任何覺得不對的地方，打電話給我的個管師，她們會聯絡我，我會想盡辦法幫妳處理」。

江坤俊表示，如果有任何造成大家不便的地方，先跟大家道歉，祝福大家都身體健康，7天後見，並預告自己將在5月26日出關。

貼文曝光後，不少粉絲及藝人朋友紛紛為他打氣，留言：「祝福江醫師早日康復」、「江P好好休息保重身體呀」、「江醫師辛苦了！好好休養保重，您確診了還在掛念病患，真是令人感動」、「你是好醫生信你很快就會好的，你要趕快好起來，現在很缺醫生阿」。