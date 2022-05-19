財政部表示，中美洲銀行(Central American Bank for Economic Integration, CABEI)為深化與我國夥伴關係，110年7月在台設立駐台「國家辦事處」，為該行於亞洲第一個分支機構，該辦事處首任我國籍代表王詠心於111年4月就任，有效強化該行與我國實質關係，促進我國與中美洲區域公私部門緊密合作，活絡我國金融市場及有助我國產業與國際多邊開發銀行互動。

財政部說明，CABEI旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，我國於81年加入，以「中華民國(台灣)」為其區域外會員國，目前認購持股比率11.09%，於所有會員國持有股權比例最高。理事會為CABEI最高決策機構，由15個會員國各指派1名理事及副理事組成，我國理事為財政部部長蘇建榮，副理事為中央銀行副總裁陳南光。董事會負責銀行營運方針及督導行政部門業務，設董事12席，我國目前派有董事駐於宏都拉斯德古西加巴之CABEI總部。

財政部指出，我國為CABEI會員國，支持該行協助中美洲國家推動基礎建設、提供微中小型企業融資、數位轉型、因應氣候變遷及農業永續發展等相關政策，並透過參與CABEI各項計畫，協助中美洲國家對抗肺炎疫情、疫後復甦及社會經濟發展，促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展，善盡我國國際社會責任。