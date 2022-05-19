考生應繳交健康關懷表，安心應試。(航港局提供)

交通部航港局訂於5月28、29日舉辦111年第二次航海人員測驗，分別假新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區舉行，自即日起於航海人員測驗專區開放下載測驗通知書及健康關懷表。航港局強調，為使考生參測過程順遂，航港局請考生自行下載測驗通知書及健康關懷表。

航港局鑑於近期疫情嚴峻，請考生於考試期間確實遵守防疫事項，包括應全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要之交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換；用餐請在固定座位並使用隔板，且用餐完畢應立即戴上口罩。請考生踴躍下載使用「台灣社交距離App」，透過科技防疫，以強化自主防疫並降低疫情傳播風險。

航港局指出，測驗當日考生進入試區時，應配戴口罩及配合量測體溫，並出示健康關懷表及本人身分證件，以利試務人員辨別身分；如果有「自主防疫」(未被依法限制外出)或身體不適等情況，應在試區門口據實告知試務人員，以安排於備用試場應試。

另為降低感染風險，考生如有以下情形之一者，均不得參加測驗：一、 確診者。二、 居家檢疫者。三、 快篩陽性未經PCR檢驗者；未獲PCR檢驗結果者。

四、 屬確診者的同住密切接觸者(被匡列)或家中有居家照護確診者之居家隔離期間(3＋4居家隔離前3天)。五、 考生應測當日經量測體溫額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者。

航港局表示，考生如為確診者的同住密切接觸者(被匡列)或家中有居家照護確診者之自主防疫期間(3＋4居家隔離後4天，或者0＋7的後7天)，將啟用備用試場，本次測驗原則禁止考生親友陪考，如確有特殊需求，得事先向航港局提出申請。

航港局說，本測驗考生如因傳染病防治法規定之隔離或檢疫措施，無法應試者，請檢具證明文件，於測驗前後10天內向航港局申請退費。有關因應疫情所採取之最新措施，考生可至交通部航港局第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0航海人員測驗管理子系統(網址為https：／／el.mtnet.gov.tw／EL03／EL030201)查詢。