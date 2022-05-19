NBA分區系列賽正式開打，昨天在東區決戰中熱火以118：107擊退塞爾提克拔得頭籌，此戰綠軍少了防守悍將史馬特(Marcus Smart)、禁區老將荷福德(Al Horford)，從比賽中也能看出缺少他們確實造成傷害。而今天兩人最新狀況出爐，史馬特第二戰大概率出戰(75%上場機會)、荷福德因觸發健康安全協議，狀態是小概率出戰(25%上場機會)。

#NEBHInjuryReport for Game 2 vs Miami:



Sam Hauser (right shoulder instability episode) - OUT

Al Horford (Health & Safety Protocols) - DOUBTFUL

Marcus Smart (right mid-foot sprain) - PROBABLE — Boston Celtics (@celtics) May 18, 2022

今天兩隊公布第二戰的傷病報告，綠軍史馬特狀態為「probable」(大概率出戰，75%)，非常有機會回歸，但老將荷福德觸發健康安全協議，狀態是「doubtful」(小概率出戰，25%)，更大的隱憂是目前球隊有多名工作人員染疫，是否會影響到其他人還不得而知。此外熱火洛瑞(Kyle Lowry)仍不會上場，文森特(Gabe Vincent)則是「Questionable」(出戰成疑，50%)。

早在東區冠軍賽首戰前綠軍就宣布壞消息，史馬特因右腳踝扭傷缺席，荷福德則是觸發健康安全協議，兩人在季後賽都擔任先發，重要性不可言喻，史馬特為聯盟例行賽年度最佳防守球員，而荷福德打出了老將價值，鞏固球隊禁區，11場先發中能貢獻13分9.4籃板3.4助攻1.1抄截1.4火鍋，36歲的他在季後賽多次發揮關鍵作用。

#BOSvsMIA INJURY UPDATE: Kyle Lowry (hamstring) has been ruled out of tomorrow's Game 2 vs the Celtics.



Max Strus (hamstring) and Gabe Vincent (hamstring) are both listed as questionable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 18, 2022

而昨天比賽上半場綠軍還能與熱火抗衡，但第三節被拉開，吉米巴特勒(Jimmy Butler)攻守兩端極具威脅，拿下41分9籃板5助攻4抄截3火鍋，投籃命中率高達63.2%、場上正負值+25，要是史馬特和荷福德在場，或許能稍稍減低他的破壞力，畢竟綠軍最引以為傲的就是團隊防守，快速且有效率換防是致命武器，而目前預計能迎回史馬特，G2或許有機會贏球。