小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。本土疫情升溫，掀起防疫保單之亂，尤其「0＋7」新制上路後，有業者表明將檢查小黃卡，若發現打滿第3劑者不予理賠，朝野立委昨群起炮轟。民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、王美惠、莊瑞雄等人質疑，「贏的要做，輸的不賠，這不是詐騙集團？」要求金管會硬起來，若業者強行退保或不理賠，直接開罰不用勸導。金管會保險局產險監理組長陳清源則指出，民眾可選擇3+4居家隔離方式，取得居隔通知書，保險公司就該理賠。

【1】綠委批防疫保單詐騙 要金管會硬起來

立委王美惠說，近期收到很多陳情，保險公司先收錢也核保，卻因理賠風險大增，竟然退保、退款，保險業者有夠沒天良，如同詐騙集團。蔡易餘呼籲，金管會不是保險公司的圍事，應站在維護民眾權益的立場。

金管會保險局產險監理組長陳清源說，重複投保部分，保險公司若已核保就不能退保，若尚未核保，業者可依照風險考量。選擇3+4居家隔離方式，取得居隔通知書，保險公司就該理賠。

【2】外資翻多回補百億 重押10檔

外資台指期未平倉部位「由空轉多」，18日在現貨市場跟進買超111.9億元，創近期罕見加碼百億規模，期貨淨多單也增加至1,701口，短線資金撤出壓力可望止歇，增添回補動能。面板雙虎、晶圓代工、記憶體等電子族群皆獲得外資大舉敲進，延續反彈力道。

【3】合併傳聞又起 面板雙虎股價嗨

面板雙虎在現金減資和庫藏股題材帶動之下近期交投熱絡，18日又傳出合併的消息，吸引買盤搶進面板雙虎。群創大漲8.78％、收盤價14.25元，成交量更是爆出23.36萬張的巨量、居台股之冠，友達漲幅也超過5％、收盤價18.05元，成交量也高達11.76萬張。

【4】央行示警5因素 衝擊下半年經濟

國內外主要機構多預測我國全年經濟成長率3.2％至4.42％之間，央行昨出爐的報告示警，影響我國經濟成長不確定性因素仍多，歸納有俄烏戰爭持續、全球通膨壓力升溫、美國主要經濟體貨幣政策緊縮力道，中國大陸疫情管控以及國內疫情發展等5大因素，均將影響我國下半年的經濟成長；國發會則憂心，這波疫情升溫，恐衝擊我國內需消費力道。

【5】Fed主席鮑爾重申 6、7月各升息2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二重申打擊通膨的決心，並暗示為了讓物價回穩，聯邦公開市場委員會（FOMC）在緊接下來6月與7月兩次會議將各升息2碼，但也提到這可能使失業率上揚。