新冠肺炎疫情延燒，7天就將近50萬人染疫，昨(18日)更創下單日確診人數破8萬5千人，可以說是人人自危，日前確診的廣播金鐘主持人徐哲緯，除了在臉書分享最新病況，也感嘆居家隔離流程太混亂，無奈表示：「怎麼弄得大家很累」。

徐哲緯日前宣布確診，接著與網友分享最新病況，他表示除了喉嚨非常刺痛，吞嚥口水也彷彿有刺哽在喉，而且還不停在咳嗽，此外沒有其他症狀，接著提到有接到戶籍地關懷電話，但是居住地的相關單位卻沒有致電，在查詢居家關懷箱內容只剩1劑快篩+衛教資料，讓他傻眼表示：「沒了！而且還要自己或家人去親領」。

徐哲緯強調能理解疫情爆發的種種不便狀況，但仍忍不住抱怨：「但是也太混亂了！只是應該把順序流程再清楚些，而且確診者不是更需要關懷嗎？怎麼弄得大家很累」，但慶幸的是身邊朋友不停應援，讓他不至於覺得無助和匱乏，接著表示還有幾天居隔，會抵抗病毒盡快好起來，也希望所有人能夠保護好自己。

對此，網友紛紛留言：「我都解隔了，但關懷箱到現在還沒收到，不過還是會有喘、心跳快、耳鳴的問題，而且還是會咳嗽」、「這個時候會發現家人和朋友好重要」、「之前跨縣市的居隔資料互轉就要等很久了」、「我是全家的居隔書都收到了，唯獨我的卻沒收到，是怎樣啦」。