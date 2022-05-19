宏碁(2353)宣佈推出 Predator Helios 300 SpatialLabs Edition電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗3D立體遊戲世界。SpatialLabs TrueGame應用程式支援超過五十款熱門遊戲，未來亦將持續開發並支援更多遊戲。除了3D電競筆電外，宏碁也宣布推出 Predator Triton 300 SE 輕薄電競筆電、Predator XB273K LV 以及Acer Nitro XV272U RV 電競螢幕。

宏碁共同營運長高樹國表示：「 Predator Helios 300 SpatialLabs Edition能以領先產業的裸視3D技術為遊戲添增全新維度，是一件令人振奮的事情。透過將SpatialLabs 技術納入Predator電競筆電產品，我們希望能打造一種全新的沈浸式遊戲體驗。」

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition（PH315-55s）電競筆電具有強大效能，不需配戴3D眼鏡，也能實現3D 立體遊戲的體驗。玩家透過 SpatialLabs TrueGame 應用程式可輕鬆使用筆電暢玩支援3D 模式的遊戲，體驗栩栩如生的遊戲場景與細節；物體前後層次更加分明，空間亦更顯寬敞。擺脫3D眼鏡，遊戲體驗將更即時、流暢，奇幻冒險將更刺激緊張。

SpatialLabs TrueGame 是一款新型應用程式，它將3D立體技術進到遊戲世界，使玩家身歷其境享受熱愛的遊戲。這是因為遊戲開發人員在設計遊戲時考量三個層面：開發人員以3D立體空間建構遊戲世界，每個場景的景深及物件的遠近距離皆經過設計，SpatialLabs進一步運用這項已知資訊，呈現3D立體視覺饗宴。此外，SpatialLabs TrueGame甫推出即支援五十款以上近期或經典的遊戲作品將透過TrueGame上各遊戲專屬的SpatialLabs 3D設定，使玩家能在3D模式下徜徉於最喜愛的遊戲世界中。未來平台也將持續添加更多遊戲供玩家選擇。

SpatialLabs體驗是透過眼球追蹤解決方案，結合3D立體顯示技術與即時渲染技術所共同打造。Predator Helios 300 SpatialLabs Edition電競筆電的顯示器包含15.6 吋的 UHD 2D螢幕面板與上方的液晶雙凸透鏡柱狀透鏡，這個創新的顯示模組能讓玩家在2D與3D成像之間切換自如。

為了提供如此精彩的即時3D體驗，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition搭載12代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080筆電GPU、32GB DDR5-4800記憶體及PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD。Predator Helios 300 SpatialLabs Edition亦具備雙風扇設計，內含第五代AeroBlade 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及Acer CoolBoost技術，全面提升散熱效能。