國民黨台北市議員王鴻薇留言。（圖／翻攝自羅智強臉書）

國民黨昨日（18）確定徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發各界譁然。有意參選並已辭去台北市議員的羅智強，坦言自己的心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。對此，同黨北市議員王鴻薇表示：「此處不留爺，自有留爺處！智強，挺得過！」獲得大批網友認同。

羅智強在黨中央突襲式徵召張善政參選桃園市長後，在臉書發文表示，「驚訝、錯愕、五味雜陳」，強調人心肉做，他我無法在此時故作雲淡風清，但他最感缺憾的不是為自己的際遇，而是一路支持我的各位好朋友，故他需要沈澱一段時間，好好思考下一步。

王鴻薇在此文下方留言：「此處不留爺，自有留爺處！智強，挺得過！」此留言獲得超過1000個讚，網路迴響熱烈。

網友紛紛回覆王鴻薇：「為這句話按個讚」、「說得沒錯！無論羅智強到哪，我們都支持」、「大局為重，何况還有另一個黨在挖牆角。勝者為王敗者為寇，再不團結、國民黨就没有希望了」、「能挺到這時候已經很厲害了！還要他怎樣？就算羅先生每次行腳，每個動作都有他政治路的計畫或布局，但用行動展現決心，一步一腳印的努力確實有目共賭很不容易」。