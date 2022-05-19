中新網用戶端19日報導，經歷了「嚴寒」的大陸平台經濟似乎嗅到了春天的氣息。最近，利多消息一個接一個，氛圍逐漸烘托起來，傳來陣陣暖意。不確定性減少，政策風向轉好，一個全新春天或許越來越近了。

報導稱，大陸全國政協17日，召開「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會。國務院副總理劉鶴指出，企業家是最重要的創新主體，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新專案。此外還提出「支持數位企業在國內外資本市場上市」。

5月13日，國務院辦公廳發布《關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知》，要求設置好「紅燈」、「綠燈」，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

4月29日，中共中央政治局召開會議，會議要求，要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

申萬宏源首席策略分析師王勝認為，「支持」這一提法尤其重要，亮明了中央態度，表明引導平台經濟規範健康發展的政策將進一步明確，大型平台公司整改工作有望加快完成。對於資本市場而言，這一重要訊息也有望給境內外投資者吃下「定心丸」。

北京清華大學中國發展規畫研究院執行副院長董煜指出，在專項整改階段性任務基本實現原定目標的情況下，下一步工作重點更多轉到常態化、綜合性的監管，目的是為了平台在規範的基礎上實現健康的發展。也就是說，在設置好資本「紅綠燈」的前提下，還是會繼續支持平台經濟的發展，只要它是規範的健康的服務，還要繼續去支持。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，過去一段時間，上市平台企業市值大幅縮水，和國際頂尖領先公司差距日益拉大。要按照市場化法治化的原則進行監管，為平台企業的發展留夠足夠的空間，同時相關監管要有比較明確的一些邊界，讓市場形成一個穩定的預期，扭轉當下預期轉弱狀態。

值得注意的是，隨著平台經濟治理的積極訊號頻頻出現，國際投行也出現了轉向。

在3月大幅下調相關評級後，摩根大通突然全面翻多，集體上調阿里巴巴、騰訊、百度、美團、京東、網易、嗶哩嗶哩等一眾中國互聯網公司評級。其中，將阿里巴巴、騰訊、網易、美團等評級上調至超配。

摩根大通在研報中表示，中國互聯網行業正在擺脫各種不確定性上升的局面，將受到短期及長期基本面因素的驅動，因此公司股價或將超預期上漲。