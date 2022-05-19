8年級生正是約20-30歲的年紀，前段班已在職場打滾多年，有些人也開始步入結婚買房的階段。曾有網友注意到，論壇的房屋版有許多8年級生分享買房經驗，原PO說：「很多都工作幾年就買房了，也沒在管房價的，所以八年級是不是一個比較敢衝的世代？」

網曝世代環境差異：7年級撞金融海嘯、22K政策

留言的網友指出，7年級生出社會就遇到2009年的金融海嘯、22K政策、員工分紅費用化制度等，大環境條件不佳。「7年級那時氣氛很不好」、「7年級剛好遇到分紅費用化+22k政策」、「7年級剛出社會就遇到金融海嘯開始22k跟無薪假啦！那來的賺大錢」、「八年級剛好逃過七年級這個最爛世代」。

另外，有網友猜測，因為少子化，8年級生的家庭可能手足不多，所以其父母更願意支援，「八年級家裡的小孩人數少爸媽會資助」、「8年級生很多家裡都只有一兩個小孩，父母會幫忙買屋和育兒」但有8年級網友不認同此論點，「八年級+1已買房，無父母贊助」、「我也八年級沒靠父母，上個月買了一間預售屋」。

「8年級買房」最多人討論「躺平」

該篇貼文底下，還有不少人提到躺平，根據從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察一年內（2021/05/18～2022/05/17）「8年級買房」的探索概念，網友們都在討論什麼樣的話題，發現大部分都是在討論「躺平族」、「乾脆躺平」、「自從躺平後舒服多了」「買不起房」、「不婚不生」等。

六都15%揹房貸 8年級購屋四大特徵

八年級生在高房價年代還能順利購屋有哪些關鍵？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，包括自備款的籌措、30年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，由於目前市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。

而八年級生購屋以首購為最大宗，這些購屋族群有四項特徵：

1、喜新厭舊，重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓。

2、年輕人依賴外送餐飲，不喜歡外送選擇較少的區域，因此傳統市場就不見得是重要的選項。

3、即使購屋後房貸成為一定負擔，但他們還是希望可以保有一定預算維持生活品質。

4、因為八年級生出社會時間較短，常可發現購屋的自備款多由家人資助等。

另外，根據聯徵中心統計資料顯示，去年六都20~30歲的八年級生中，共有2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，每一百個申請房貸的購屋族當中，就有15個是八年級生，以六都分布來看，雙北以外的八年級生平均購置總價842~954萬元的房屋，新北市則是購買1187萬元，台北市的八年級生則平均購買總價約1907萬元，位居六都之冠。

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分析說明分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月16日至2022年05月17日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『8年級買房』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。