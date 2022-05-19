本土疫情確診數飆增，4月15日首度單日確診數破千，5月12日起連續多日破6萬，而屬於疫情重災區之一的台北市、新北市，兩位首長更是頻頻在防疫政策上和中央開槓，尤其是侯友宜，更可以說是「火力全開」。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/15～2022/05/17）統計調查，侯友宜在近一個月網路聲量上的表現，明顯出現三波高峰。網路熱議度第一名就是4月19日的兩歲男童搶救不治事件，當時引起許多話題討論，而侯友宜也眼眶泛淚哽咽證實，小朋友在半夜過世，醫療小組在救治過程盡全力搶救，但仍無法挽回小朋友的生命，身為新北市長深感自責，該事件在當日創下超過2萬筆的討論數。

王必勝批「新北叫不動醫院」 侯友宜回轟：不要用高高在上姿態、輕蔑語氣

侯友宜網路聲量第二名，則為近日與衛福部醫福會執行長王必勝隔空開槓事件。事件起因於王必勝說「相較於高雄、桃園市政府，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院」，對此，侯友宜怒回擊「希望中央不要在大家衝鋒陷陣時潑冷水，別讓第一線同仁傷心」，當日討論數達到1萬2570筆。但事情似乎尚未停息，針對王必勝這番說法，侯友宜繼續回擊，5月17日再度於臉書上發文，「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員，從兩年前疫情初始，他們就無怨無悔地付出，和市府團隊並肩作戰，無分彼此一條心全力抗疫。」除此之外，侯友宜的臉書還附上台北慈濟醫院的訪問影片，看來這場「叫得動、叫不動醫護」的風波，還在延燒中。

蔡英文大讚台灣防疫讚！侯友宜：絕對不是總統說的那一回事

侯友宜除了與王必勝隔空互轟之外，也對蔡英文總統喊話。蔡英文總統在日前在臉書貼文，大讚「台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。」但在疫情延燒之際，宣揚台灣防疫成績好，侯友宜立刻回應「絕對不是總統說的那一回事」，也讓侯友宜在5月12日的網路聲量達到1萬0837筆。近一個月的網路聲量前三名，全部都與疫情有高度關聯，在疫情延燒之下，民眾、網友最熱議討論的話題，絕對是疫情。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月15日至2022年05月17日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。