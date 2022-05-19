Netflix電影《孟買女帝》，劇情改編自真人真事，上架後馬上空降排行榜第一名，在網路上掀起一陣熱烈討論，演出女主角「甘加」的女星艾莉雅巴特（Alia Bhatt）更是在全球爆紅。今天就跟著《網路溫度計》一起來看看《孟買女帝》到底在紅什麼吧！

空降Netflix排行榜第一名 《孟買女帝》演什麼？

《孟買女帝》故事改編自真人真事，講述印度傳奇人物「甘古拜」精彩的一生，在Netflix開播後隨即衝上排行榜第一名，堪稱現在最火紅的電影之一。

女主角甘古拜原名為「甘加」，出身富裕家庭、懷抱明星夢的她，16歲時被男友拐騙至大城市，並賤價賣進妓院從事性工作。但是遇人不淑、遭遇坎坷的甘加並未就此墮落，反而靠著過人毅力、勇氣以及高學歷的聰明才智，從一名默默無聞的性工作者，成為挺身為妓女發聲、爭取權益和教育機會的女權主義者，更在紅燈區一手打造自己的帝國，成為「孟買女帝」！

《孟買女帝》熱門關鍵字有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，這部激勵人心的Netflix電影，上架不到一個月已累積2,692筆網路聲量；網友們討論的熱門關鍵字中也不乏「好看、推薦、感動」等形容，並大力稱讚女主角宛如「女王」般的「勇氣與智慧」，改編自「真實」，提倡「尊重」女性、捍衛女性「尊嚴」等劇情元素，都增添了這部作品的「精彩」程度。

新一代印度寶萊塢女神 女主角戲外升格幸福人妻

不僅電影成功大獲好，演出女主角甘加的29歲女星艾莉雅巴特（Alia Bhatt）也隨之爆紅，年紀輕輕的她，其實出身演藝世家，父親是印度名導馬希殊·巴特（Mahesh Bhatt），母親是女演員索妮·拉桑（Soni Radzan），而且她6歲就出道，已經擁有23年的演戲資歷，IG追蹤人數更超過6500萬，比女神卡卡、瑪丹娜等好萊塢名人還要多，堪稱新一代寶萊塢女神。艾莉雅巴特4月中也在IG公開結婚喜訊，情定39歲寶萊塢知名男演員蘭比爾卡浦爾（Ranbir Kapoor），晉升幸福人妻。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年4月18日至2022年5月17日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『孟買女帝』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。