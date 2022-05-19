正妹主播高毓璘，擁有甜美外表、清新氣質，還因此被喻為「主播界洪曉蕾」，日前她因不幸確診感染新冠肺炎，休息多日後才終於回到主播台繼續工作，而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，18日也分享康復後的「後遺症」，坦言到現在仍不太舒服，也被觀眾發現她在播報時曾強忍咳嗽，讓眾人相當擔心。

高毓璘18日於臉書粉絲團上，上傳復工後的自拍美照，透露「雖然篩陰了，可是現在的大問題是：喘啊！！而且出現胸悶，很像是⋯一口氣吞了兩顆大饅頭然後卡在胸口的感覺」，她接著表示自己坐著或躺著都還好，但如果想要深呼吸就開始暈，並從脖子後方開始發熱，講太多話也會喘，咳嗽都是乾咳沒有痰，讓她懷疑這是否大家所說的後遺症。最後高毓璘也表示染疫真的很不舒服，希望大家都平平安安的，目前她只能靠潤肺的補品繼續調養。

眼尖的網友也發現，高毓璘身體還尚未痊癒便已復工上班，心疼表示「昨天看你強忍播完稿頭才咳，太敬業！但真的心疼，要快快好，才敢跟你尬聊，健康平安」，其他網友也紛紛分享緩解症狀的方法「有清肺功能的防疫茶還是喝吧！趕緊調理一下」、「用鹽水漱口，很好用的」、「冰糖燉雪梨，蜂蜜，豆腐，豆花，杏仁，木瓜，優格，不要吃太熱食物，咖啡茶辛辣油炸可樂食物飲料忌口，美女主播早日康復」意外引起熱烈討論。