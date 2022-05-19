一名男大生從外地到台南成功大學念書，身邊沒有家人，又因為延畢與獨居的緣故，沒有什麼朋友可以幫忙，日前他不幸確診，只能獨自一人撐過物資缺乏的居家照護生活，期間還出現喉嚨暴痛、瘋狂流鼻水、發燒、全身無力等讓他半生不死的症狀。事後他記錄下邊緣人的隔離心得，直呼真的很慘又很煎熬，但也感謝過程中所有伸出援手的善心人士。

一名男大生日前在Dcard上發文說，他在5月12日確診，當時快篩陽性即確診的制度尚未上路，所以在家快篩陽性後，必須去急診室PCR。而他在上午11點就到現場排隊，直到下午4點20分才輪到他PCR，足足在急診室外等了6個小時，而當時約有200多個快篩陽性的人在排隊，從幼稚園兒童到60歲以上的老人都有。

男大生透露，他是租獨立套房住，加上延畢的關係，所以身邊真的沒什麼朋友。讓他非常煎熬，且因為沒有人脈資源可以幫他跑腿，因此他只能使用外送平台購買物資，確保糧食與水不會中斷。接著他嘗試連繫1922與當地衛生所，但電話都是忙線中，最後只能連絡政治人物協助，隨後衛生局就回電了，做了病況諮詢與疫調匡列。

男網友透露，確診的第二天，他仍沒有領到隔離通知書，但這天他開始發病，先是喉嚨痛到不敢吞口水，鼻水狂流包了一顆顆「餛飩」，並出現發燒症狀，但沒有很高溫，印象中只覺得自己半生不死、全身無力，吃了急診室給的普拿疼與自己的安眠藥以後，就這樣撐過最淒慘的一天。

男網友表示，確診第三天他終於收到隔離通知書，同時也預約了視訊看診，最幸運的是，幫他看診的醫師聽到他沒有朋友可以幫忙領藥，竟然親自幫忙把藥送到他租屋處的樓下，還讓他解隔離或痊癒以後再回去補掛號費的錢。而他吃了醫師開的藥後，病情好轉許多，也連續睡了10個多小時。

男網友透露，由於善良醫師替他送藥到家門口，讓房東發現他是確診者，對方立刻給了他五支快篩，還準備了4大桶的水、吐司、餅乾與酒精等物資給他，然後大概每4個小時就會跑來關心他的狀況。而確診第五天透過學校的幫忙，他終於領到了台南的關懷包，裡面的內容物一言難盡，沒有期待就沒有傷害，但好歹有溫度計可以填寫身體狀況的問卷。

男網友說，確診第六天的時候，呼吸恢復正常，不會再覺得卡卡的，但喉嚨還是會癢，沒有發燒也沒有咳嗽，他也提醒大家，不要期待任何衛生所的電話或是1922，確診以後最需要的其實是朋友。他並表示這個病真的不是開玩笑，很慶幸自己是輕症患者，也很幸運遇到願意幫助他的人。

男大生分享7天隔離的心得說，台灣還沒有做好與病毒共存的準備，電話永遠打不進去1922或衛生局的時候，直接請學校或政治人物幫忙最有效。而他根本無從得知自己在哪裡被感染的，不過，活著很好，只是真的不要有期待，這樣就不會有傷害。