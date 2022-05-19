國民黨中央昨（18）日突襲宣布提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起各界震驚與錯愕。國民黨立委萬美玲表示，這個消息太過突然，讓大家都感到非常驚訝，多一點溝通才能真正團結合作，贏得年底大選。

國民黨主席朱立倫昨日提名張善政參選桃園市長，但黨中央的溝通工作疑似沒做好，藍營民代證實桃園市議會議長邱奕勝在昨晚8點多退出所有國民黨群組，日前宣布爭取提名的桃園立委呂玉玲也氣炸，怒轟「用這種突襲的方式宣布，恰恰證明了所謂的黨內提名根本是空殼，是亂無章法，對於這個決定，我不能接受！」

對此，國民黨立委魯明哲表示，對於中央黨部的決定都會尊重，也會實踐承諾進行輔選，但從邱奕勝、呂玉玲及羅智強的反應看來，充分的溝通協調並沒有做好，當務之急是要把人心找回來，避免人才流失，希望朱立倫與張善政趕緊啟動「修補傷痕行動」。

萬美玲昨（18）日也在臉書表示，雖然這場選戰沒有非誰不可，但想贏就需要全黨團結一致！她指出，許多人在桃園努力深耕多年，就是期盼勝選讓桃園有一個更好的的未來。萬美玲認為，每一位同志都是戰將、每一份力量都要珍惜，多一點溝通、多一份尊重才能真正團結合作，贏得年底大選。