永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計雙北市近一年雙北市十大熱門購屋路段，台北市由中山區林森北路以287筆交易居冠，新北市則是中和區景平路以330件拿下榜首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，盤點北市近一年前十大購屋路段，由中山區「林森北路」以287件拿下冠軍，陳金萍說明，林森北路路段長，從民族東路往南一路延伸至市民大道二段，沿線商業機能活絡，商店、餐廳林立，但因為地域的特殊性，讓林森北路生活圈成為北市市中心房價相對偏低的區域，平均單價落在60萬元/坪。目前套房、中古大樓是林森北路主力產品，以低總價的套房為例，約500-800萬左右即可入手，也吸引不少看中租金投報率的包租公/婆搶入，交易主要集中於林森北路與錦州街交接一帶及條通商圈周邊。

新北市則是由中和區「景平路」330件交易，奪下雙北市熱門購屋路段榜首。陳金萍表示，景平路是新北中和區的主要交通幹道，沿線商家林立、生活機能齊全，且路段上設有環狀線中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四座捷運站點，其中景安站可以轉乘中和新蘆線，未來萬大線通車後，中和站也將成為景平路上的第二座雙捷運站點，交通的便利性不言而喻。而雙北購屋族又具有「逐捷運而居」的特性，因此當環狀線通車後，相對其他環狀線已行經的行政區，如板橋、新店來說，景平路親民的4字頭房價，更是受到通勤、購屋族的青睞。

若想入手北市門牌，但預算又相對有限，在北市前十大購屋路段中，也還是有機會找到「6字頭」以下相對親民的路段，如內湖區的「內湖路一段」及信義區的「吳興街」，住宅均價分別為59.8萬/坪、58.9萬/坪。

以往入榜新北市十大熱門的購屋路段多位於生活機能成熟的行政區，但近年在大量新案交屋潮的挹注下，蛋白區的淡水區「沙崙路一段」、「新市三路一段」，林口區「文化三路一段」和汐止區「新臺五路一段」，也靠著親民的2、3字頭房價及具發展性的遠景，殺出重圍搶進前十大熱門交易路段榜單，改變了過去熱門路段多位於成熟精華區的現象。