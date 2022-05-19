國內確診人數暴增，中重症甚至死亡個案不斷增加。有民眾傳「癌症患者身體狀況不佳，所以不用打疫苗」，被醫師重重打臉！醫師黃軒直呼不同意這種說法，癌友和其他慢性病患者、長者一樣屬高風險族群，千萬不要再傳播錯誤觀念了。

「癌症病人，更需要接種疫苗」，胸腔暨重症專科醫師黃軒PO文，台灣截至目前為止的重症死亡案例，以慢性病、癌症患者佔多數，代表這類人是真正的高風險族群。

黃軒指出，癌症病人或許正在接受抗癌治療，也可能剛結束化療，身體尚未恢復，這時，對於病毒入侵的抵抗能力自然較差，所以更不可放棄接種疫苗。打了疫苗有保護力，接下來的抗癌治療才能更順利，也才不會因為染疫，影響癌症療程。

他舉以色列為例，癌症患者接受BNT接種，其副作用和一般人沒有太大差異，研究人員認為新冠疫苗打在癌症病人身上是安全的，癌友千萬不要有錯誤認知，而且最好打滿3劑，把保護力發揮到最大。

黃軒強調，癌症患者一定要主動問醫師，什麼時候適合接種疫苗；怎麼打？什麼時候打？相信醫師會依個案實際病情、癌症療程，隨時調整，以患者安全為優先考量。