女星楊繡惠15日深夜認愛白雲，官宣兩人交往消息，未料隔日就澄清只是開玩笑，兩人更曬出在海邊心碎分手背影的照片，創造無數話題，海巡署搭上時事梗P圖做防治輕生宣導，如今連警察廣播電台也跟著P圖，還引來楊繡惠本人親自回應。

警廣18日在臉書把兩人海邊分手跟都市車流合成，配文寫下：「『有路況報警廣』一直都是警廣24小陪伴您的專線，如果有一天你也遇上塞車情況，可以聽著警廣的節目，陪伴你車廂時光，想想白楊之戀也和平面對眼前的困境，相信你也會微笑的找到出路，警廣關心您。」圖片還打上「愛護自己珍惜生命」的宣導短句。

楊繡惠本人則笑著回應：「警廣也來了哈哈」，在FB轉發此則宣導貼文，笑壞眾網友，紛紛加入留言「鬼才阿...太有趣了」、「阿姐！棒棒！你太紅了」、「因為是繡惠姐姐的圖才有宣傳效果」、「因為這樣而變成正面勵志的事」、「你這也p的太好笑」、「謝謝帶給我們歡樂」、「真的是歸剛欸」、「近日最紅梗圖成功」

部分網友對兩人用FB宣布分手，導致帳號被封鎖15小時打抱不平：「幹嘛那麼無聊檢舉幹嘛，害妳被停15小時，最近每天都過得很緊張，謝謝妳讓我們過了一個快樂的禮拜天，博君一笑，祝你們全家快樂，也是謝謝做了好事」、「感謝您們讓更台灣在疫情的磨練中，娛樂苦悶憂鬱的人心，」再度引起話題。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980