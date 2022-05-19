受到美股大跌超過千點衝擊，台股今（19日）以16111.49點開出，下跌185點，隨後跌幅擴大至超過350點，台積電一度重挫15元，電金傳產族群全面失守。
美股四大指數周三出現重挫，道瓊單日暴跌逾1164點（或3.57%）至31490.07點，那斯達克指數下挫566.37點（或4.73%）至11418.15點，標普500指數跌165.17點（或4.04%）至3923.68點，費城半導體指數挫低165.17點（或4.04%）至3923.68點。
美股投資人擔憂通膨數據無法降低，且多家企業警告通膨將侵蝕獲利，聯準會也強調在通膨下降前考慮持續升息，種種情況讓道瓊出現近兩年來單日最大跌幅，標普500指數也創下2020年6月以來單日最大跌幅。
周三台股收漲240.77點，收在16296.86點，成交值2340.93億。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超92.62億，自營商賣超30.18億，投信買超10.9億，外資及陸資買超111.9億。
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