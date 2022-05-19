美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）接連警告成本高漲使業績承壓，市場憂心通貨膨脹侵蝕企業獲利與消費需求，對經濟前景悲觀。道瓊指數今晨收盤暴跌1164點，創近兩年來最慘跌點。第二季以來全球短期金融市場面臨多重逆風，包括：供應鏈瓶頸、烏俄戰事、通膨升溫、美國聯準會提前縮表、中國經濟放緩、全球成長風險等總經面、政策面、資金面及基本面等諸多挑戰。

根據安聯環球投資研究顯示，全球通貨膨脹率似乎正要達到一個轉捩點。物價持續攀高且上漲範圍正在擴大、時間也可能拖長；隨著能源和糧食價格急漲，也更加劇市場所面臨的通膨壓力。如何建立抗通貨膨脹的投資組合？也成為當前重要的投資課題。

安聯投信表示，以具備破壞式創新等成長性資產等為例，由於具備長期成長動能，仍被視為是對抗通膨的投資組合選擇；另一方面，考量市場波動較大，以及短時間通膨壓力不易降溫可能後續對於消費力的影響，聚焦多重資產的全球收益成長策略，也是另一利器。

安聯投信表示，今年最大的風險是通膨，通膨進而讓各國央行有壓力升息，而俄烏事件更讓通膨加劇。 通膨是今年影響投資市場信心的關鍵，可以留意下半年後是否逐漸舒緩。 另一方面，基本面部分，通膨可能誘發需求下修，目前供應鏈庫存逐漸攀升，需留意是否發生庫存調整。

另一方面，國際貨幣基金IMF目前仍預期今年全球經濟成長3.6%，高於1980年以來的平均值。此外經濟重啟已展開，許多國家正經歷勞動市場緊張狀態，而民眾如今終於能夠動用超額儲蓄消費，尤其美國。未來一年的成長前景其實一點也不差。歷史經驗也顯示，在通膨率低於6%的時期，股票和公司債的表現通常優於政府債券和現金。

安聯投信表示，隨著美、歐央行政策態度相繼轉趨鷹派，通膨壓力仍在，以及5、6月陸續迎來包括聯準會升息、庫存調整壓力等，屆時都可能再加大波動。策略上建議側重全球多重資產，以美國為主、其他非美資產為輔，兼顧全球收益與成長的機會。

安聯全球收益成長基金經理胡韡耀表示，受到2020年疫情後寬鬆政策的大量熱錢影響，投資風格出現明顯快速輪動現象，流動性急漲與收縮，都讓市場風格快速變動。在成長股不再一枝獨秀的情況下，以美國資產為主、其他市場為輔的全球收益成長策略，借重股票風格均衡化，掌握輪動機會，更顯重要。在布局方向上，除了留意存續期、側重美短策略外，宜把握「加入成長動能」、「爭收益」、「控風險」等大原則，聚焦全球多重資產，以複合型資產迎戰升息環境。