一名越南籍范姓移工，透過友人介紹僅認識3天的同鄉女友人，在109年6月前往高雄某越南小吃部唱歌，未料范男酒後獸性大發，卻趁女友人如廁之際，尾隨她並強拉到草叢性侵，一審認為兩人僅認識3天，范男就霸王硬上弓，重判范3年6月，但高雄高分院審酌他賠償20萬元，且越南家境清寒，改判3年仍。

根據判決書，范姓移工在民國109 年6 月某日，受到越南籍友邀約前往高雄市某家越南小吃部與另一名女性友人A女飲酒唱歌，直到接近凌晨，范男見A女前往廁所，便尾隨在後，強行將她強拉至附近之草叢內性侵。

A女不甘受辱，前往醫院驗傷，並向林園分局報案，警方傳喚范嫌到案後依妨害性自主罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

法官調查後認定，A女透過友人阮姓男子認識范男，且兩人間才認識3天，僅是普通朋友關係，范男竟為滿足一己私慾，對A女為強制性交犯行，造成女方身心嚴重受創，被告犯後雖終能坦承犯行，然迄今尚未能賠償彌補被害人身心所受之創傷。

法官又查出，范男家境困苦，為來台工作，尚積欠高額之仲介費未還，又是逃逸外勞，月收入不穩定且為家庭唯一經濟來源，家中有太太、小孩及母親，小孩甫出生未滿周歲，若范男入監服刑，全家生活將陷於困境，若量處法定最低本刑3年以上有期徒刑，實屬過苛，在客觀上足以引起一般性同情，引此予以減刑，一審依強制性交罪判范3年6月，高雄高分院審酌他賠償20萬元，改判3年。