本土疫情大爆發，相關藥物供不應求。民進黨立委高嘉瑜多次為防疫政策砲打綠營自家人，昨日（18）再出招，秀出衛福部正式回文，內容清楚載明清冠一號國內產能為「療程5天／人計，約84400人份／月」，至於北中南領到公費清冠一號者卻僅2540人。讓高直言數字不合理，痛批清冠一號公費申請根本難上加難，能領到的人只占百分之0.26。

高嘉瑜昨日在臉書發文，刊出衛福部正式回文，針對「清冠一號目前國內產能如何？」文中回覆：「療程5天／人計，約84400人份／月」；針對「北中南申請公費清冠一號有多少人？領到的有多少人？」文中回覆：「據調查中醫院所已提供2540人使用公費藥品」。

對此，高嘉瑜質疑：「清冠一號每月能生產8萬人份，但半年來卻只有2540人拿到公費清冠？」高指出，依據衛福部提供資料統計，從110年12月1日至今確診染疫者共96萬8112人，卻只有2540人拿到公費清冠一號，足見清冠一號公費申請根本難上加難，能領到的人只占百分之0.26。

高嘉瑜表示，現在清冠一號黑市喊價到5000元，甚至國人還必須從國外網站購入，除了突顯產能不足的窘境，更令人擔心從藥廠到經銷商是否真的有如數交貨？她呼籲衛福部，除要求加強產能，更要了解公費清冠一號目前申請跟使用的狀況，盡量滿足民眾的需求。