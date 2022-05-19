國民黨昨（18日）徵召前行政院張善政參選桃園市長，引發黨內出現正反聲浪。對此港媒今（19日）分析指出，張善政確實是國民黨出戰桃園市長的一張好牌，但人選不是問題，「問題是出在於徵召時機與方式」。

根據《中評社》報導指出，如果單看人選條件，張善政一路從科技部長當到行政院長，又是康乃爾大學土木博士背景，更曾在宏碁電腦桃園渴望園區工作超過十年，加上打過大選規格，確實是國民黨出戰桃園市長的一張好牌。

該篇報導分析指出，正當眾人都認為國民黨桃園這局，應該是在這些有意爭取的人選中（前台北市議員羅智強、立委呂玉玲、魯明哲）以民調加上地方意見來決定時，未料朱立倫和黨中央真正出招卻是徵召這段時間鮮少被列入討論的張善政。此舉已引來羅智強支持者以及桃園地方的大反彈。

不過，該報導也分析，朱立倫在決定做出這徵召動作時，勢必意料到黨內會有這些反彈，顯然朱是經評估後，認為地方整合對他說並非困難問題，在他6月訪美之前，將桃園這亂局先安定下來。